Joachim er Vardes usædvanlige topscorer

- Jeg elsker at lave mål, så jeg nyder at være holdets topscorer, siger Joachim Puggaard.

Varde: Varde IF er det mest scorende hold i Danmarksserien efter sæsonens seks første kampe. Joachim Puggaard har fra sin position på venstre back stået for fire af de seksten mål, holdet har lavet, og er dermed topscorer. En titel, der passer ham fint.

Selvom han og Varde IF har nemt ved at lave mål for tiden, så lukker de også for mange ind i den anden ende. Topscoreren er dog optimistisk omkring at løse den udfordring.

Joachim Puggaard, der til daglig er trainee ved Nybolig Rekrea i Esbjerg, kom til Varde IF fra EfB i 2016. Siden har han været fast inventar i startopstillingen, og rundede for nylig kamp nummer 100 i den hvide trøje. Han har hovedsagelig spillet i forsvarets venstre side, men er ofte med fremme, når Varde angriber.

Skal tro på oprykning

Danmarksseriens pulje 3 er en tæt række, hvor flere hold kæmper om den ene oprykningsplads til 2. division. Et af de hold er Varde IF, der er sultne efter succes efter at have misset triumfen i sidste sæson. Klubben vil ikke tale om oprykning som målsætning, men holdets topscorer tror på det.

- Vi skal tro på oprykning. Det er det eneste, vi har at spille om, og vi kan slå alle hold, siger Joachim Puggaard.

Næste skridt på vejen er lørdagens hjemmekamp mod OKS fra Odense, der er oprykkere fra Albaniserien. Alt andet end en sejr vil være en skuffelse for Varde IF, der skal bruge tre point for at følge med de øvrige tophold.

- Jeg forventer tre point på hjemmebane, og vi skal vise de nye oprykkere, at man slår sig imod Varde, siger Joachim Puggaard.

Kampen fløjtes i gang lørdag den 14. september klokken 15 på Sydbank Stadion.