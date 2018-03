Jesper bliver ny bagermester i Nørre Nebel

I 8. klasse var Jesper Frahm i praktik hos bagermester Hardy Christensen i Nørre Nebel. Siden snakkede de om, at Jesper skulle overtage butikken - senest sidste år i februar, to måneder før Hardys pludselige død.

- Min bedstemor sagde altid, at jeg skulle blive bager, for så bliver man ikke beskidt, siger Jesper Frahm og griner.

Han sidder i køkkenet på Industrivej i Nørre Nebel. Siden november har han boet i sit barndomshjem, sammen med sin far, Peter Frahm Hansen, tidligere murermester i byen, og sin lillebror Simon, der ligesom den anden bror er gået i deres fars fodspor og er blevet murer.

- Den 5. april er måske et mærkeligt tidspunkt, men den 1. april er midt i påsken, med megatravlt i bageriet, og vi synes også, det skal ske før et-års dagen for Hardys død, siger Jesper Frahm.

Nørre Nebel: På fredag er det et år siden, Nørre Nebels kendte bagermester Hardy Christensen døde, 62 år gammel. Dagen inden overtager hans tidligere lærling Jesper Frahm bageriet. I det mellemliggende år har Hardy Christensens søn, Jacob Askham-Christensen, drevet bageriet, men han stopper, når Jesper Frahm overtager.

Hardy Christensen købte Petersens Bageri i Nørre Nebel i 1980 og skiftede navnet til Hardys Bageri.Den 6. april sidste år døde Hardy Christensen. Han nåede ud over sit bageri at være kendt i hele Danmark som formand for alle landets bagermestre. Bageriet har lige nu fem svende, en konditor og en lærling. I butikken er to fuldtidsansatte, tre unge over 18 og ni skolepiger under 18 år. To af medarbejderne i bageriet var her også da Jesper Frahm kom i lære i 1992. Overtagelsen bliver markeret med en reception fredag den 20. april klokken 14 i butikken.

Kærlighed siden 8. klasse

I 8. klasse kom han i praktik hos Hardy i hovedgaden i Nørre Nebel og måtte sande, at bedste havde ret. I hvert fald faldt han for faget og blev udlært bager.

- Jeg arbejdede ved Hardy flere gange efter, at jeg blev udlært. I 2006 snakkede vi om, at jeg skulle købe mig ind i bageriet, for han ville gerne aflastes, siger Jesper Frahm.

Dengang var han 31 år, og Hardy Christensen 20 år ældre. Netop fordi Hardy ikke var ældre, blev Jesper Frahm frarådet ideen, fordi det ville blive for mange år med to bagermestre i én butik.

- Men jeg blev ved med at køre ind og få en kop kaffe, når jeg var i byen, og i februar sidste år snakkede vi om, at jeg skulle købe. Nu var Hardy klar til et glidende generationsskifte, siger Jesper Frahm.

Han har de seneste 12 år boet i Holstebro og det meste af tiden har han arbejdet på Vestas i Ringkøbing som operatør.

I sidste ende blev det Hardy Christensens arvinger, han kom til at forhandle køb af bagerbutikken med. Forhandlingerne har stået på over et halvt år.