Jesper Kristiansen: - Alle boksere er gode mennesker

Ydmyghed er en betingelse for at blive en god bokser, og det gør boksere til gode mennesker, mener træner i Varde Atletklub og tidligere bokser Jesper Kristiansen.

Varde: Jesper Kristiansen er en af de gamle, gode boksere, der var med til at gøre Varde Atletklub til årets klub i Dansk Bokseunion et par år i træk i de glade halvfemsere, sammen med Christian Bladt, Tue Bjørn Thomsen, Søren Bladt, Søren Engelbrecht og en hel flok mere.

I dag er han hovedmanden bag den revival, der er undervejs i bokseklubben.

Og godt for det, for ifølge Jesper Kristiansen er alle boksere gode mennesker.

- Jeg mener det. Jeg har også gået til fodbold og mødt nogle narre, man havde lyst til at sparke ned. Dem møder du ikke i boksning. Vi har respekt for hinanden. Alle ved, at det er svært at gå ind i den ring, og det giver respekt, siger han og fortsætter:

- Samtidig kræver boksning ydmyghed og disciplin. Du kan godt stå og spille smart, men du ved altid, at der nok skal være en, der kan pille dig ned. Det er det, der er så fedt, at selvom flere af os har slået hinanden ud i en boksering, så er det med store krammere, når vi ses.