Jeanette om timerne da oldefar på 93 forsvandt: Tak fordi I fandt dement mand

Den 93-årige mand plejer at komme steder som Netto på Ribevej, Løvbjerg i Varde Centret og apoteket i Vestergade. Men her var han ikke, og familien blev stadig mere bekymret.

Varde: Der blev mandag omkring klokken 14.00 ringet fra hjemmeplejen til Jeanette Vehrmehren, 36 år, Varde, at "oldefar" - Jeanettes bedstefar - på 93 år var forsvundet. Han var gået hjemmefra uden sit gps-ur og var altså ikke at finde. Gps-uret sikrer, at han kan findes, hvis han bliver væk. Han havde selv taget gps-uret af og udskiftet det med sit armbåndsur.

Han fortalte, at han mente, at han havde været en tur i Skjern, og byen er noget svær at finde rundt i.

Efterlysning på Facebook hjalp

Halvanden time senere satte Jeanette en efterlysning på Facebook på siden "Info fra borger til borger i Varde Kommune."

Det hjalp virkelig. Der kom henvendelser, at oldefar var set på sin elscooter på vejen ved "Jem & Fix". En mand fik ham ind i varmen i sin bil. Klokken 17.00 kunne familien genforenes - efter tre timer ude. Han var ved virksomheden Sky-Light i Vardes sydlige industrikvarter.

- Han fortalte, at han mente, at han havde været en tur i Skjern, og byen er noget svær at finde rundt i. Men han ville spørge nogle, hvis han ikke kunne finde hjem. Han fortalte, at han i hvert fald ikke var blevet væk, siger en lettet Jeanette Vehrmehren.

Hun er meget taknemmelig for de borgere, der hjalp med at lede eftersøgningen i den rigtige retning.

I øvrigt er oldefar tildelt en plejehjemsplads om en måned. Han er dement, så han har stadig sværere ved at bo i eget hjem.