Janus - Vestjyllands Kunstmuseum vil udvide

Kunstmuseet Janus i Tistrup er i gang med at søge finansiering til en udvidelse. Museet mangler opbevaringsplads og vil samtidig lave nye rum til moderne kunst.

Tistrup: Janus - Vestjyllands Kunstmuseum i Tistrup har årligt over 8.000 gæster og er kendt blandt kunstinteresserede i hele landet. Bestyrelsen har længe haft et ønske om at udvide, og nu skal der ske noget. Bent Peter Larsen er bestyrelsesformand i Janusforeningen og fortæller om den overordnede baggrund for udvidelsesplanerne. - Vi vil rigtig gerne udvide for at få plads til mere kunst og samtidig give vores gæster en bedre oplevelse, siger Bent Peter Larsen. Bestyrelsen arbejder i forbindelse med udvidelsen tæt sammen med skolen og Hodde-Tistrup Hallen, der ligger på hver sin side af Janus.

Foto: Foto: John Randeris Vi vil rigtig gerne udvide for at få plads til mere kunst og samtidig give vores gæster en bedre oplevelse, siger Bent Peter Larsen, bestyrelsesformand i Janusforeningen. Arkivfoto: John Randeris.

Mere opbevaringsplads Der er endnu ikke noget konkret på tegnebrættet, udover at bygningen skal udvides. Der skal blandt andet være plads til flere udstillingsrum. En anden grund til, at Janus trænger til en udvidelse er, at der ikke er specielt meget opbevaringsplads til de mange kunstværker, som museet har på lager. - Vi har flere tusinder af kunstværker af forskellig art i vores samling. Det ville være fantastisk, hvis vi kunne opbevare dem mere sikkert, siger Anne Grethe Sværke, der er leder af Janus. Hun bakkes op af Bent Peter Larsen, der også ser et tydeligt behov for mere plads til opbevaring. Han ser dog også muligheder for at gøre samlingen mere offentlig tilgængelig. - Det ville jo være fantastisk at kunne udstille noget mere af den kunst, vi har. Det ville blive muligt med nogle flere udstillingsrum og gjort væsentligt nemmere med bedre opbevaring, siger Bent Peter Larsen.

Plads til moderne kunst Det er hovedsageligt billeder, der hænger på væggene i Janusbygningens udstillingslokaler. Museet har tidligere forsøgt sig med blandt andet lydkunst, men forholdene til det er mildest talt ikke optimale.- Vi havde på et tidspunkt en fra Musikkonservatoriet, der lavede lydkunst. Han sad lidt klemt nede for enden ad gangen og måtte skrue meget ned, så det ikke forstyrrede de andre udstillinger, siger Anne Grethe Sværke.En anden kunstform, som er meget populær, er udstillinger med film og video. Det er der heller ikke lokaler til i Janus, men det vil Bent Peter Larsen lave om på.- Vi er meget åbne overfor moderne kunstformer, så vi vil rigtig gerne gøre det muligt at udstille noget mere af den slags hos os, siger bestyrelsesformanden.

Finansiering Janus er en selvejende institution, der modtager kommunale tilskud, samt tilskud fra Statens Kunstfond til udvalgte udstillinger. Museets øvrige indtægter udgøres af sponsorater og kunder, der køber adgang til udstillingerne og ting i butikken. Økonomien ville dog på ingen måde kunne hænge sammen, hvis det ikke var for den enorme frivillige arbejdskraft, som over 70 ildsjæle leverer. Udvidelsen skal som udgangspunkt finansieres af private fonde.- Vi er i gang med at lede efter penge, som selvfølgelig er den største opgave - men vi satser på at lykkes, siger Bent Peter Larsen. Omfanget af udvidelsen afhænger af, hvor mange penge Janusforeningen kan samle.