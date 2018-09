Janni fra Varde skal til VM på Hawaii

Varde: Janni Spangsberg, enlig mor og triatlet fra Varde, har kvalificeret sig til VM i cross triatlon på Hawaii.

"Jeg tog til Xterra Norefjell for at kvalificere mig til WM på Hawaii. Jeg kendte ikke mine modstandere, så vidste ikke hvad jeg skulle forvente. Svømningen var 1500m i stedet for 750m, som i de andre løb, jeg havde deltaget i. Svømningen er mit svage punkt, så jeg vidste, jeg ville miste en del tid her. Heldigvis for mig, kortede de svømningen til 750m lige før start, da vandet kun var 13 grader. Og det var godt, for det var iskoldt," skriver Janni Spangsberg på sin Facebook.

Hun kom i mål som overall Age group vinder, så nu er kvalifikationen i hus.

Målet på Hawaii er en podieplads.