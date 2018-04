Janni Spangsberg er suveræn europamester

Varde: Janni Spangsberg, som kører for Varde Cykelklub, blev søndag europa- og danmarksmester i Xterra Duathlon i Rebild - og vandt den samlede Xterra Duathlon serie.

Janni Spangsberg har vundet stort set samtlige Xterra-stævner, hun har været til på dansk grund. Og nu kan hun altså også kalde sig europamester i Xterra Duathlon.

Endda med en ganske suveræn sejr, der aldrig så ud til at skulle være i fare undervejs.

Janni Spangsberg indledte nemlig med at skabe sig et forspring på 1:45 under de indledende fem km trailløb. Det forspring tabte hun lidt på under mountainbikeruten, men på de afsluttende fem kilometer trailløb viste Janni Spangsberg sit format og udbyggede sit forspring i et støt tempo gennem hele turen.

På målstregen kunne hun løfte målbanneret som europæisk mester i tiden 2:25:01; og 7:09 hurtigere end Emma Lyngholm, der tog EM-sølv, og 8:14 hurtigere end Carol Rasmussen på tredjepladsen. /exp