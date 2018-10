Janni Kathrine er bartender i Varde: Ærgerligt jeg ikke nåede at servere for prins Nikolai

Varde: Janni Kathrine Thomsen, 25 år, Varde, er pædagog, men hun har også et bijob som bartender på værtshuset Big Ben på Torvet i kasernebyen. Her er unge soldater hyppige gæster - især torsdag aften. Men Janni Kathrine er ret overbevist om, at prins Nikolaj ikke har været ret meget i byen i Varde - hvis overhovedet. Hun har i hvert fald ikke set ham på "hendes" værtshus. Hun har heller ikke hørt om andre, der har set ham i de lidt mere end to måneder, hans militære karriere varede, inden han droppede militæret.

- Da vi hørte, han begyndte på kasernen i august, så snakkede vi om, at det kunne være lidt sjovt, hvis han kom herned, og vi skulle servere en øl for ham. Men det skete altså ikke, siger Janni Kathrine, og det er hun da lidt ærgerlig over.