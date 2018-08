Janderup: Ejeren af Janderup Andelsmejeri, der er verdens næstældste, fortalte i JydskeVestkysten i weekenden, at han er klar til at køre bulldozeren i stilling, hvis byen vil det. For selve bygningen fra 1930 er ved at forfalde for øjnene af byens indbyggere.

- Hvis folk ønsker, at det skal rives ned, så vil jeg gå i dialog med byen, sagde Ole Vium Pedersen.

Den dialog er Janderup Lokalforening klar til. Meldingen er klar og utvetydig.

- Vi er nødt til at se i øjnene, at det ikke kan være anderledes, end det skal rives ned, siger Erna Lønborg, der er formand for Janderup Lokalforening.

Det er en enig bestyrelse, der vil lade falde, hvad der ikke kan stå efter utallige forsøg gennem årene på at genføde andelsmejeriet.

- Vi er meget glade for at høre, at ejeren er klar til at gøre noget, siger Erna Lønborg, der understreger, at den som forening ikke kan eller skal gøre noget, da det er Ole Vium Pedersen, der skal søge om en nedrivningstilladelse.

Hun sergerne, at den renoverede skorsten bevares som et vidnesbyrd på historien.