Jan fik et kæmpe banner på sin 60 års dag

Varde: Fredag fyldte malermester Jan Christensen 60 år, og det kunne i den grad ses på hans bopæl, Nøddelunden i Varde.

For hans fire børn havde nemlig sørget for, at der kom et halvanden meter højt og seks meter langt banner op på huset. Et banner, som sønnen Jakob havde fabrikeret.

Aftenen før var familien nødt til at bruge hvide løgne om ondt i halsen og mareridt for at få ham tidligt i seng og sove med en åben dør i stedet for vinduet lukket, så børnene kunne sætte banneret op i løbet af natten.

Det lykkedes, uden han opdagede det.

60 års fødselsdagen fejres, og få dage efter har malermesteren faktisk også 25 års jubilæum med sit firma.