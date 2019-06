Jagt på flugtbilist efter dødsulykke: Kender du ejeren af denne Dodge?

I forbindelse med efterforskningen af en færdselsulykke med dødelig udgang håber Syd- og Sønderjyllands Politi på borgernes hjælp til at finde en rødbrunlig pickup truck med åbent lad af mærket Dodge Ram eller Dodge Dakota.

Alslev/Hjerting: Syd- og Sønderjyllands Politi opfordrer borgere i Esbjerg og i Varde til at henvende sig, hvis de enten selv ejer en rødbrunlig pickup truck med åbent lad af mærket Dodge Ram eller Dodge Dakota, eller kender nogen, der ejer denne type køretøj. Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Der er en pluk selv-jordbærplantage, som støder helt op til Kokspang Hedevej. Og jordbærplukkere i tidsrummet mellem klokken 15.45 og 16.00 kan muligvis også have observeret det rødbrune køretøj.

Politiet er især interesseret i at komme i kontakt med en ældre kvinde i et mindre sølvfarvet køretøj samt førerne af to andre biler, som kører i modsat retning af den rødbrune pickup truck på Kokspang Hedevej, hvor den rødbrune bil må køre ud i rabatten, så de tre biler kan passere.

Syd- og Sønderjyllands Politi ønsker at komme i kontakt med vidner, der har lagt mærke til det rødbrune køretøj på denne rute i tidsrummet mellem 15.45 og 16.00.

Skader på sidespejl

Syd- og Sønderjyllands Politi har tidligere oplyst, at bilens højre sidespejl blev beskadiget som følge af ulykken. Det er dog endnu uklart, hvor store skader, der er tale om. Så vi opfordrer borgere til at kontakte politiet, hvis de har oplysninger om et sådant køretøj, uanset om der er synlige skader på sidespejl eller ej.

Politiet er desuden interesseret i at modtage henvendelser fra borgere, uanset om det drejer sig om en firmabil eller et privat køretøj.

Syd- og Sønderjyllands Politi har efter ulykken efterforsket intensivt for at finde frem til køretøjet og føreren af bilen. Og politiet skal desuden gentage opfordringen til føreren om at melde sig selv.

Borgere med oplysninger kan henvende sig til politiets servicecenter på telefon 1-1-4.