Nørre Nebel: For Susanne Nielsen, 59 år, har sommeren 2019 været noget særligt. Det er nemlig året, da hun i moden alder sprang ud som selvstændig med caféen Kaffekoppen i Nørre Nebel.

Det er gået rigtig godt. Sommeren har været god, synes Susanne Nielsen, som af gode grunde ikke har andre somre at sammenligne med. Cafeen er nyetableret, så Susanne er iværksætter - senioriværksætter.

Det har betydning at have gode dage om sommeren i en turistby som Nørre Nebel. For eksempel var den lune sensommer i august et hit.

Her i september er der så til gengæld en mærkbar nedgang.

- Jeg vil holde butikken åben hele vinterhalvåret, siger Susanne Nielsen.

Det kræver noget.

- Vi skal have noget hygge i november og december, siger hun

Et af aktiverne i caféen er, at der sælges billetter til skinnecyklerne til Nymindegab, og det har givet en god tilstrømning i butikken. Den aktivitet er dog også væk om vinteren.