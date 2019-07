Blåvand: Den italienske restaurant, Acqua Blu, i turistbyen Blåvand har fået en sur smiley for en række forhold ved et kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen den 21. juni.

Det, der for alvor udløser den sure smiley, er, at der på indgangsdøren var en elitesmiley. Den hang der uretmæssigt, fordi der ved et tidligere tilsyn - den 2. maj - blev givet en indskærpelse for håndtering af fødevarer. En indskærpelse er en mindre glad smiley - som altså ophæver elitesmileyen.