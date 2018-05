Isbjergparken tør naboer op med loppemarked

Varde: Lopperne sprang ud sammen med det sommerlige pinsevejr, da Isbjergparken søndag bød byen indenfor. Det er første gang, at Isbjergparken binder an med et så stort loppemarked, der var for alle med lyst til at sælge ud af lopperne. Og med 50 boder, så lover afdelingsformand Palle Meinertz, at de gentager loppemarkedet næste år.

- Isbjergparken er slet ikke så farligt et sted. Det er et godt sted at bo, siger Palle Meinertz.

Med ansigterne vendt op mod solen finder vi de 15-årige tvillinger Sara og Aleksandra Korbas fra Varde. Der bor i nabolaget i Lerpøtparken og havde tømt både skabe og cykelskur.

- Vi har lige solgt en cykel, siger en strålende Sara Korbas.

550 kroner kom der ind på kontoen. Tvillingerne er datter af organist Roma Korbas og søger også et liv med dur- og moltoner med klaver og sang.

- Vi vil gerne være musikere, siger Sara Korbas.