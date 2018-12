Isbjergparken skal til Frelloskolen: Politisk flertal forkaster forslag om skoledistrikter i Varde

Sandie Eis Ravn (S) står stadig alene med ønsket om at ændre på skoledistriktsgrænser i Varde by.

Det oprindelige forslag deler Varde over med en nogenlunde lige streg, hvor alt i nord tilhører Frelloskolen, og alt i syd hører under Lykkesgårdskolen.

Fra 2021 er der kun to almene folkeskoler i Varde by, hvor der i dag er tre. Derfor skal cirka en tredjedel af børnene på Sct. Jacobi Skole gå på Lykkesgårdskolen, og de resterende skal gå på Frelloskolen, der endnu ikke er bygget.

Varde: Der er stadig et politisk flertal, der vil beholde de grænser mellem Lykkesgårdskolens distrikt og Frelloskolens distrikt, som en arbejdsgruppe med skolefolk og forældre foreslog for efterhånden længe siden. Det viser en ny afstemning i Udvalget for Børn og Læring.

Syd for åen i Varde er der 468 børn. Der har på intet tidspunkt været tvivl om, at de skulle gå på Lykkesgårdskolen.I det vestlige Varde mellem åen og Kærvej bor 48 børn, der fra 2021 efter alt at dømme nu skal tilhøre Lykkesgårdskolens distrikt. Ifølge det alternative forslag, som flertallet har forkastet, skulle de have været til Frelloskolen. Det samme gælder for 22 børn i området omkring Enghavevej og den sydligste del af Storegade. I det område, som Sandie Eis Ravn gerne vil have tilknyttet Lykkesgårdskolens distrikt, bor der 74 børn.

Flytter mange for at flytte få

Alle undtagen Sandie Eis Ravn forkaster det nye forslag og har valgt at bede byrådet om at godkende det oprindelige forslag, hvor distriktsgrænserne er noget lettere at tegne på et kort.

Udvalgsformand Peder Foldager (V) forklarer, at 27 tosprogede børn skal flyttes fra Frelloskolens distrikt til Lykkesgårdskolens distrikt for, at der er lige stor procentdel tosprogede på de to skoler. Men da børnene bor blandt etnisk danske børn, så betyder det, at over 70 børn, der bor klart tættest på Frelloskolen, skal til Lykkesgårdskolen for at opnå den ligeværdige fordeling.

Han peger også på problemer med sikre skoleveje og med at integrere Isbjergparken i det bydistrikt, der ligger rundt om området, hvis børnene her skal gå i en anden skole.