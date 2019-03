Invasionen venter: Der er flere vardelaks til lystfiskerne i år

- De 25 ekstra. Dem er vi rigtig glade for, siger Kaj Verner Lauridsen, der er formand for Varde Sportsfiskerforening, som sætter sig på det meste af kvoten.

Der er laksepremiere i Varde Å-system den 16. april. Fiskeri i Varde Å er tilladt indtil den 31. oktober.Laksekvoten på 265 er i år delt op på 140 under 75 centimeter og 125 over 75 centimeter. Det er kun medlemmer af Varde Å Sammenslutningen (VÅS), der har del i laksekvoten. Lodsejere med jord ned til Varde Å, der ikke er medlem af VÅS, må ikke hjemtage en vardelaks. Ulovligt fiskeri meldes til Fiskeristyrelsen. Det straffes med en bøde på mindst 2.000 kroner. Døgnkort eller medlemskab kan købes på fiskekort.dk. Årskort koster 1.430 kroner. Døgnkort: 500 kroner fra den 16. til den 31. april. Derefter 250 kroner.

Det er den tredje af sin art og fortæller ret nøjagtigt, hvor stor bestanden af vardelaks er. Udfordringen for bestanden af vardelaks er, at den naturligt ynglende laks i Varde Å-system fortsat ikke kan klare det frække selv. Hovedparten er opdrættede og udsatte vardelaks. Men det skal bestandsundersøgelsen også klarlægge.

Måske Nordeuropas vildeste

Som en af Nordeuropas vildeste og bedst fiskende lakseåer, så gør Varde Sportsfiskerforening sig klar til en mindre invasion til premieren.

- Der bliver tryk på, da premieren i år falder sammen med påsken, siger Kaj Verner Lauridsen.

Og påskelaksen har i et århundrede været synonym med de store forårslaks, der trækker op i de vestjyske åer. Det er her, at chancen for at fange en vardelaks på over 20 kilo er størst.

- I år vil vi gøre en ekstra indsats for at fordele lystfiskerne langs åen, siger Kaj Verner Lauridsen.

De senere år er lystfiskerne stimlet sammen nedstrøms Hodde og opstrøms Hoddesø op mod broen ved Hesselho.

- Hvorfor ikke tage til Varde vest? Der behøver du ikke stå i kø, lyder der fra Kaj Verner Lauridsen.

I år lyder anbefalingen fra bestyrelsen, at man højst må fange to vardelaks om dagen. Samtidig er det forbudt af tage lakse-selfie af vardelaks, der skal genudsættes.