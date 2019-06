Ingen plads til skideballer: Prisbelønnet kok hos Høfde4 forklarer sin succes

Hvor mange kokkeelever er vant til kæft, trit og retning, oplevede Kristian Corell frie rammer og tillid. Han har derfor ikke blot lært at få det bedste frem i råvarer, men også i mennesker - og dét har på blot to år ført til succes for brasseriet Høfde4.

Blåvand: Køkkenchef og kok på Hvidbjerg Strand Ferieparks restaurant Høfde4, Kristian Corell tilskriver bl.a. sin ledelsesfacon, at restauranten, der har to års fødselsdag, sidste år vandt førstepladsen i kategorien Gastronomi.

Der skal mod til at skabe gourmet-mad og så nytter det ikke noget at forlange kæft-trit-og-retning siger kok og køkkenchef på Restaurant Høfde4, Kristian Corell. Privatfoto

Ingen skideballer

Spisestedet, der ligger på Danmarks første og eneste 6-stjernede camping- og ferieresort, Hvidbjerg Strand Feriepark, fejrer 2 år her i juni - og Kristian Corell har siden første dag haft til opgave at glæde smagsløgene hos forventningsfulde gæster.

- Som køkkenchef skal jeg jo sørge for, at vi holder niveauet, og dét gør jeg netop ved at inddrage mit personale og inspirere dem til at udfordre status quo. På den måde sikrer jeg mig, at de ikke blot yder deres bedste, men også er glade og føler sit hørt og værdsat, for jeg kan ikke undvære mit team.

I sine knapt fire år som kokkeelev på den tidligere restaurant Justesen i Varde var han under vingerne på Jacob Justesen - en stjernekok, som var stor modstander af strikse normer og skideballer.