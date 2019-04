Ingen indhegning: Hund bed cyklist flere gange på samme dag

Ølgod: Fredag blev en 62-årig kvinde bidt flere gange af en hund, og ifølge politiet blødte det en del. Kvinden kom cyklende på Hvolligagervej øst for Ølgod, og en hund løb ud fra en have, der ikke var indhegnet, hvorefter den bed kvinden to gange i højre lår.

Da kvinden senere på dagen cyklede den anden vej, kom hunden igen løbende efter hende.

Fredag var hun til læge for at få tjekket sine sår.

Politiet følger op på sagen. Ingen personer er sigtet i sagen.