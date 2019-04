Indvielse af det nye Kirkehuset: Nu er der plads til både kor og konfirmander

Kirkehuset i Ølgod blev fredag indviet. En markant udvidelse og ombygning af det oprindelige Kirkehuset, hvor der nu kan undervises flere hold konfirmander, ligesom alt personale nu er samlet under et tag.

- De har bestilt billigere møbler. Ikke Wegner, som alligevel bliver stjålet. Jeg får et flygel, siger Jytte Hintz.

Ølgod: Hun stråler som den sol, som havde lidt svært ved at holde sig skinnende hele fredagen. Den 62-årige organist Jytte Hintz, der er ved at hejse Dannebrog foran Ølgod Kirke. Hun er ved at gøre klar til indvielsen af den omfattende om- og udbygning af Kirkehuset. Et samlet projekt til 5,6 millioner kroner.

Præstefællesskab

Ønsket og behovet for et større Kirkehuset kom i 2014. Eva Holt Johannessen fra menighedsrådet, der samtidig har været leder af byggegruppen, fortæller, at de fik idéen i 2014.

- Hvorfor laver vi ikke et præstefællesskab, spurgt vi.

Et præstefællesskab mellem Ølgod og Strellev Sogne med i alt tre kirker. Og da præstegården i Ølgod blev solgt i 2016, blev behovet for alvor synligt. Blandt andet kunne der ikke undervises to hold konfirmander på samme tid, og kirkekoret blev ofte forvist fra den store sal til kirken, når de skulle øve.

Eva Holt Johannessen finder, at de har fået ret så meget for pengene. En helt ny todelt sal på cirka 180 kvadratmeter, mens der er indrettet nye toiletter og køkken.

Den gamle sal er omdannet til kontorer for både kordegnen og de to præster.

- Vi har været meget omsorgsfulde med at bruge pengene, siger Eva Holt Johannessen.