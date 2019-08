Indtjeningen i Andelskassen tegner til at blive yderst god

- Driften udvikler sig positivt på rigtig mange områder, og jeg glæder mig over, at banken efter første halvår præsterer et resultat, der overgår det bedste årsresultat siden 2011. En anden positiv begivenhed er, at salget af Sparinvest nu er godkendt af myndighederne og dermed nært forestående, siger administrerende direktør Jan Pedersen. Arkivfoto: Henrik Reintoft