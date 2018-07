Indsatsleder efter ny brand i plantage: Pas nu på - der er stadig meget tørt derude

Kærgård: Takket være en massiv indsats fra begyndelsen lykkedes det Sydvestjysk Brandvæsen at begrænse skaderne i forbindelse med en brand, der søndag eftermiddag opstod i Kærgaard Plantage nær Oksbøl.

- Vi tilkaldte med det samme brandstationen i Varde og fik dem til at sende et fuldt slukningstog, fordi vi ved, at en brand i det område hurtigt kan udvikle sig og brede sig, hvis ikke vi får en masse vand på fra starten, forklarer indsatsleder ved Sydvestjysk Brandvæsen, Niels Holm.

Og den strategi lykkedes. Branden, der var opstået i et bælte af fældede træer lige op mod en nåletræsplantage, blev begrænset til et omfang på 5-600 kvadratmeter, inden de 12-14 brandfolk fik den helt under kontrol og kunne koncentrere sig om efterslukningen søndag aften.

Indsatslederen kender ikke årsagen til branden, men han kan konstatere, at det store regnskyl over landsdelen lørdag aften ikke har hjulpet meget:

- Der er stadig meget tørt derude, og vi kan kun appellere til, at folk stadig skal være meget opmærksomme.

Afbrændingsforbuddene gælder stadig derude. Du kan tjekke reglerne i din egen kommune her.