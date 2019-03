Indsamling skal starte efterskole for udviklingshæmmede

Kvie Sø Efterskole i Ansager skal bruge 2,5 millioner kroner til at sparke projektet i gang.

Ansager: Fra skoleåret 2019-2020 er 35 elever allerede klar til den nye Kvie Sø Efterskole, og 45 elever er allerede indskrevet til skoleåret efter.

Efterskolen bliver et tilbud til unge med særlige læringsforudsætninger, herunder Downs syndrom, autisme, erhvervet hjerneskade, udviklingshæmning og andre læringsvanskeligheder.

Men for at skolen bliver en realitet, skal der rejses 2,5 millioner kroner. Det fortalte efterskolens formand, Peter Fog, da der forleden var indsamlermøde for bestyrelse og hjælpere.

Der er godt gang i at skaffe de mange penge. Blandt andet har skolen modtaget en stor donation fra Lions Varde og et sport sponsorat fra Lions Ølgod. Derudover arbejder bestyrelsen også med flere velgørende foreninger og ansøgning af fonde.