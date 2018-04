Indkøb mellem cowboys og indianere

Varde: Torsdag den 26. april er der Western-musik og en by pyntet op til western-fest i Varde. Det er en del af late night-konceptet en dag, hvor butikkerne holder åbent til klokken 22.

Dagen og aftenen byder på et væld af country og western-aktiviteter for børn og barnlige sjæle. Der er cowboy- og indianerland i midtbyen kl. 17.00-21.00, der er et areal fyldt med cowboy- og indianeraktiviteter for børn i alderen 3 - 12 år. Der er desuden i hele åbningstiden på de fire timer to voksne udklædte cowboys eller indianere i cowboy- og indianerland, der hjælper børnene.

Fra kl. 20.00-21.00 serveres der gratis hvedeknopper til de handlende fra en bod i både Vestergade og Kræmmergade.

Af andre aktiviteter kan nævnes, at der mellem 16.30 og 20.30 er dans på Torvet. Der er alt fra Hit Fit Dance til Kurdisk Dans og Ballroom Fitness.