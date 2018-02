Indbrudstyve sov og spiste i eksklusivt sommerhusområde: Indbrud i ni huse

Grærup Strand: Lørdag efterforskede politiet et meget specielt indbrud. Der var nemlig tegn på, at flere personer havde boet i huset på Storkenæbvej i Grærup Strand, som er et eksklusivt sommerhusområde vest for Varde. Der var sovet i flere senge, der var friske madvarer efterladt, og en rude, der var knust i forbindelse med indbruddet, var dækket af med plastic.

Der er samtidig begået indbrud i yderligere otte sommerhuse i Grærup Strand. Her er der først og fremmest stjålet designermøbler. Meget tyder på, at huset på Storkenæbvej er benyttet som base for de yderligere otte indbrud. Indbruddene er formentlig begået onsdag og torsdag i sidste uge.

Der er først og fremmest stjålet designermøbler fra sommerhusene, så der er efter alt at dømme benyttet et køretøj større end en personbil i forbindelse med transport af tyvekosterne.

Politikommissær Peter Jessen fra Syd- og Sønderjyllands Politi anbefaler sommerhusejere i området at tjekke huset, da der meget vel kan være ukonstaterede indbrud.

Indbruddene er begået på Blåbærvej, Lyngvej og Bjørnedalen.