Indbrudstyv var på spil i Billum

Billum: Der har været indbrud i to huse i Billum. Det er sket tæt på hinanden og i nogenlunde samme tidsrum, så med al sandsynlighed er det den samme tyv, som har været på spil begge steder.

På Rømøvej er indbruddet sket mellem onsdag 18.45 og torsdag 7.30. Der er stjålet en computer. Indbruddet er sket via et vindue, og der er formentlig brugt en skruetrækker til at lirke vinduet op med.

På Mandøvej er indbruddet også sket gennem vinduet. Her er det stjålet smykker og kontanter. Det er sket mellem onsdag klokken 15 og torsdag 13.50. BEB