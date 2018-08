Indbrudsbølge mod turisters biler: Der er anmeldt endnu flere

Ho/Nymindegab: Politiet formoder, at det er den samme tyv, som har bestjålet turisters biler mandag aften. Tyverierne er sket langs vestkysten i områderne Nymindegab, Henne og Blåvand/Ho.

Efter politiet tirsdag modtog to anmeldelser, er det samlede antal nu oppe på ni biler.

De to nye anmeldelser tirsdag drejer sig om en tysk indregistreret Skoda Octavia parkeret nær Blåvandshuk Golfbane i Ho. Der er stjålet en rygsæk, et kamera og et tysk id-kort, Personalausweiss. Indbruddet er sket mandag omkring klokken 20.00.

Der er også anmeldt endnu et indbrud fra en tysk indregistreret bil mandag klokken 18.15 ved Nymindegab Strand. Her blev der stjålet en rygsæk, en kikkert, et fotostativ, kontanter med mere.

Tidspunkter og steder for de to indbrud harmonerer godt med de øvrige indbrud, som er anmeldt. Fremgangsmåden er den lavteknologiske at knuse en rude. Det er udelukkende tyske og en enkelt hollandsk bil, som er bestjålet.

Syd- og Sønderjyllands Politi har fokus på områderne under patruljering, oplyser Lene Scharff fra Syd- og Sønderjyllands Politi.