Indbrud opklaret efter 14 måneder: 57-årig mand efterlod et spor

Varde: En mand på 57 år fra Varde-området er nu sigtet for at have begået indbrud i restaurationen Big Ben på Torvet i Varde i slutningen af februar 2018. Det er altså lidt mere end 14 måneder siden.

Manden blev sigtet for at have begået indbruddet, fordi han nu også er sigtet i en anden sag. I den forbindelse blev der taget en DNA-prøve på den 57-årige.

DNA-prøven matchede det DNA-spor, som politiet sikrede efter det pågældende indbrud. Det var i øvrigt en stribe af indbrud i Big Ben på det tidspunkt. Det var en aftørring af DNA, der blev sikret i februar 2018. Det spor passede altså her mere end et år senere til en identificerbar person.

Efter hændelsen i 2018 oplyste politiet, at der var et godt spor. Ved det pågældende indbrud blev der blandt andet brudt spilleautomater op og stjålet et kontant beløb.