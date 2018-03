Indbrud for tredje gang i værtshus

Varde: Der var for tredje gang indbrud i værtshuset Big Ben på Torvet i Varde. Der var senest indbrud for et par uger siden, og her blev der skaffet adgang gennem en plade, som dækkede over et tidligere indbrud.

Det seneste indbrud blev begået natten til tirsdag. Her blev en bagdør uden held forsøgt opbrudt, til gengæld lykkedes det at bryde et vindue op. Der blev stjålet et kontant beløb fra en spillemaskine.