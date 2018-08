Iltsvind i Filsø har kostet 1204 gedder livet

Tørke og et regnskyld tog al ilten i Filsø Søndersø. Fiskelivet er væk i Søndersø, hvilket også vil få nogle konsekvenser for fuglelivet. Biologer følger udviklingen og omfanget.

- Det var meget voldsomt. Jeg har aldrig set noget, der var tæt på det her, siger Theis Kragh.

Herefter opdagede de gedder, der flød døde rundt. Normalt ville det være svært at tælle op, hvor mange fisk der er døde, men holdet var rundt i hele søbredden og tælle, og det blev til i alt 1204 døde gedder.

- Da vi sejlede ned igennem søen, kunne vi fornemme, at der var noget galt. Det lugtede af døde fisk, fortæller Theis Kragh, som er lektor og biolog ved Københavns Universitet.

Forskere fra Københavns Universitet har fulgt den genoprettede sø tæt, og det var i forbindelse med et besøg mandag, de opdagede de døde fisk:

Det var Aage V. Jensen Naturfond, som i 2010 overtog Filsø Gods, som i generationer havde afvandet søen og anvendt søbunden til landbrugsjord.Naturfonden genskabte søen ved først og fremmest at standse de elektriske pumper, der afvandede området og ledte ferskvandet ud i Vesterhavet gennem Henne Mølleå.

Dataene viser, at 40 procent af ilten forsvandt i løbet af 12 timer til at begynde med. Det kunne fiskene godt overleve, men så begyndte bakterierne at forbruge ilten og tvang dermed iltkoncentrationen ned på nul.

- Pludselig får bakterierne voldsomme mængder af mad, og hele vandsøjlen blev iltfri. Det skete i hele vandsøjlen på én gang, og fiskene har ikke haft noget sted at finde hen, fortæller Theis Kragh.

Med tørken i sommer havde der ophobet sig organisk materiale i drænrørene og jorden, hvilket stod lang tid uden ilt. Efter et kraftigt regnskyl den 28. juli blev alt det materiale ledt ind i søen, hvor bakterierne derfor havde én stor legeplads.

Forskerne har adskillige målere i vandet i Filsø, og da de fik dem op til overfladen for at få data derfra, viste der sig et klart billede af, hvad der var skyld i fiskedøden.

- Det er meget alvorligt. Det kan potentielt få hele sammensætningen i søen til at kollapse, siger Theis Kragh.

For mange skaller giver grønt vand

Fiskedøden skete i Filsø Søndersø, mens mellemsøen forventes næsten at være gået fri af iltsvindet. De døde fisk har derfor ligget i et område, der ikke er åbent for offentligheden.

Derimod har besøgende ved Ellipsen kunnet se vandets brune farve. Det bliver nu bleget af solen, når den er fremme.

Men søen har brug for fiskene til at holde søen ren. Det fortæller Lars Malmborg, som er biolog og arbejder for Aage V. Jensen Fond, som ejer området og har genoprettet søen:

- Det, vi frygter, er, at der kommer for mange skaller. For mange skaller spiser de små krebsdyr, som holder vandet rent. Så bliver det en grønkålssuppe. Hvis vi ser, det udvikler sig i den retning, så skrider vi ind, siger han.

Det kan blandt andet gøres ved at tilføre rovfisk til søen, som man gjorde for et par år siden med 1500 aborrer.

Lige nu bliver søen fulgt tæt, og forskerne fra København kommer tilbage om et par uger for at lave fiskeundersøgelser og dermed give et bud på, hvad konsekvenserne har været.