Ild bredte sig under kogeø: To personer udsat for kraftig røg

Varde: Der gik tirsdag klokken 22.16 ild i skufferne under en kogeø i en bolig på Ortenvej i Varde. Der var kraftig røgudvikling, og der blev rekvireret ambulancer til to personer, som var udsat for røgen.

Det vurderes, at installationerne under kogepladerne blev varme i den i forvejen varme nat. Derved opstod ilden i skufferne. Det er i hvert fald den foreløbige teori, som fremgår af politiets døgnrapport. Det fremgår ikke, hvor omfattende de materielle skader var.