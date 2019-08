Idyllisk vej på landet: Nabostridigheder kan have udløst hærværk

Thorstrup: Der er idyllisk i området Thorstrup nord for Varde, men et hærværk søndag kan bunde i nabostridigheder.

En grundejer har anmeldt til politiet, at der er revet skilte op af jorden og derpå smidt. Det drejer sig blandt andet om et skilt med ordene: "Adgang forbudt for uvedkommende". Grundejeren bor på Gl. Præstevej.

Grundejeren har til politiet meddelt, at han formoder, at hærværket er en del af en nabostrid. Skiltene er rykket op søndag mellem klokken 07.30 og klokken 12.30.