Idrætsliv og kultur får en på støtten - selv Jesus er der tænkt på

- Et godt eksempel er Nordenskov Volley, der endte på femtepladsen i deres første år i volleyligaen. Der er der ingen tvivl om, at de her ekstra midler kan være med til at understøtte det vigtige arbejde, siger udvalgsformand Mads Sørensen (V). Arkivfoto: René Deleuran / Deleuranfoto

Udvalget for Kultur og Fritid har uddelt penge fra to puljer. Fremover bliver der desuden bedre mulighed for penge til små, innovative projekter.

Varde Kommune: Udvalget for Kultur og Fritid har uddelt penge til kultur- og idrætsliv. Fra eliteidrætspuljen er der uddelt 314.000 kroner. - Det er for at holde hånden under de foreninger, der sætter sig et ambitiøst mål om at ville levere resultater på et højt niveau og på den måde også brande og markedsføre Varde Kommune udadtil, siger Mads Sørensen (V), formand for kultur og fritid. Varde Faldskærmsklub får afslag, fordi elitesatsningen i dag udelukkende bliver betalt af udspringernes egne private midler. - Når foreningen ikke selv engagerer sig i det, så synes vi, det kan være svært at støtte, siger Mads Sørensen.

De får penge

6.700 til Vestjyllandsudstillingen

12.000 til Sommerkoncerter i Vestjylland

14.000 til fejring af 40 års jubilæum for Ølgod Kulturhus

30.000 til kirkekoncert, Messias. Betinget af at Varde Menighedsråd selv finder den manglende finansiering

20.000 til Danish Beachvolley Tour 2019 på Hvidbjerg Strand

50.000 til DM i bueskydning



Eliteidrætspuljen:

50.000 til Varde IF Kvinder

25.000 til Varde Badmintonklub

32.000 til Varde Cykelklub

83.000 til Nordenskov UIF Volley

124.000 til Outrup GUB Powertumbling

Afslag til Varde Golfklub og Varde Faldskærmsklub Puljen for kultur og større idrætsarrangementer:Eliteidrætspuljen:

Penge til messias Fra puljen for kultur og større idrætsarrangementer bliver der givet penge til mange forskellige ting. Selv Jesus er det tænkt på. Det er lige fra et beachvolleystævne til opførelse af Händels Messias i kirken i Varde i december 2020. Selvom koncerten i kirken kun varer tre timer inklusiv introduktion, så er det meget dyrt, fordi én dirigent, fire solister, 17 musikere og 30 sangere skal indkvarteres, have mad og have honorarer. 183.550 kroner koster det menighedsrådet i Varde, hvis der også er en koncert i Holstebro. De 30.000 kroner fra kommunen er derfor betinget af, at kirken selv kan finansiere resten af udgiften.

Ny idepulje Det er også besluttet at lave en idepulje - i første omgang i to år. Da der ikke er nogle ekstra penge at tage af, bliver det en underpulje til puljen for kultur og større idrætsarrangementer. Idepuljen er på 60.000 kroner om året. Hvis alle pengene bliver brugt, så er der altså 60.000 kroner mindre til de større idræts- og kulturbegivenheder. Idepuljen er anderledes på den måde, at der her kun er mulighed for tilskud på op til 5000 kroner. Samtidig skal ideen være helt ny, og der er kun støtte én gang. Der er krav om medfinansiering på 50 procent. - Hvis ideen skal overleve og måske komme igen, så kan det godt være motiverende, at man har lidt egenfinansiering, siger Mads Sørensen.