- Vi har tjent pengene på byfester og andet, hvor befolkningen har brugt penge på pølser og drikke og den slags. Vi synes jo, at vore penge er befolkningens penge, og hallen er til glæde for hele byen, siger Søren Byskov om at bruge klubkassens midler på hallen.

Og en af grundene til, at Alslev har fået den "nye" hal er idrætsforeningen Alslev Kultur og Sport, som har brugt over en halv million kroner på projektet.

Alslev: - Vi kunne lige så godt bruge pengene i stedet for at lade dem ligge i klubkassen, siger Søren Byskov.

Renovering tog otte måneder

Den officielle indvielse sker efter, at hallen har været i brug i nyrenoveret tilstand i tre måneder. Den blev nemlig taget i brug omkring årsskiftet.

Renoveringen har taget otte måneder, men så er hallen også meget gennemgribende renoveret, siger halinspektør Leif Hansen.

Alle rør og enhver ledning er skiftet.

Der var planer om at bygge en splinterny hal til rundt regnet 40 millioner kroner. Men så mange penge kunne ikke skaffes.

- Det har kostet 8,1 millioner kroner at renovere hallen. Byens borgere og fonde har samlet en million kroner ind - her inkluderedet det store tilskud fra idrætsforeningen. Der er også kommet en million kroner fra IFV, som er en paraplyorgansation over nogle haller i Varde Kommune. Resten er kommet fra Varde Kommune. Borgerne har også lagt frivilligt arbejde i hallen. De har blandt lagt fliser uden for hallen, siger Leif Hansen.

Det er IFV, som ordner det administrative for blandt andre Alslev Hallen.