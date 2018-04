Ida Pagård fra Outrup er med det danske tumbler-landshold til EM i Baku

Varde: Sammen med landets bedste tumblere, trampolinspringere og dobbelt-minispringere er Ida Pugård fra Outrup GUB ankommet til Baku i Aserbajdsjan for at deltage i Europamesterskaberne for de tre discipliner. Ved seneste EM i 2016 blev det til hele fire medaljer. Denne gang går tumblerne igen efter guldet, og trampolinspringerne efter en semifinaleplads.

Fra den 12. til 15. april er National Gymnastics Arena i Azerbaijan hjemsted for over 700 gymnaster fra 26 forskellige lande, ved EM i Trampolin, Tumbling og DMT. Danskerne er med i følgende discipliner: Individuel trampolin, synkron trampolin, tumbling (individuelt og hold), samt dobbelt minitrampolin.

Hos tumblerne er de ikke i tvivl om, at de vil have metal med hjem, og de skal helst være i guld.

- Vi stiller med et rigtig skarpt hold på herresiden. Jeg har en klar forventning om, at vores herrer kommer i den individuelle finale med to mand, og at de to kæmper med om medaljerne. Som holdresultat SKAL vi have medalje, og vi går efter guldet. Vi er ikke favoritter, men vi har en chance. Rusland, England og Danmark kommer nok til at have et brag af en kamp, siger landstræner Michael Moselund-Hansen i en pressemeddelelse. /exp