I protest: Venstre-politiker indfører eget system til borgerforslag

Varde Kommune: Som ventet blev Niels Christiansens (K) forslag om at indføre borgerforslag skudt til hjørne på tirsdagens byrådsmøde. Kun han selv og Steen Holm Iversen (LA) stemte for at indføre det med det samme, mens resten af byrådet først vil tage stilling efter et temamøde i byrådet om borgerinddragelse.

Særligt to Venstrefolk markerede sig dog som modstandere af ideen om, at borgere kan samle underskrifter for at få en sag bragt op i byrådet. Det var Line Berner (V) og Stig Leerbeck (V).

Sidstnævnte har i stedet lavet en borgerforslagsside på sin egen hjemmeside. Her har han stillet sine egne betingelser for, at han vil bringe et borgerforslag op i byrådet, og der er ingen betingelser om et antal underskrifter.

- Fordelene ved mine betingelser er, at jeg kræver, at folk tænker sig om, sagde han.

- Fremover behøves der kun én borger, hvis han eller hun har en god idé.

Niels Christiansen spurgte til, om Stig Leerbeck med sine udtalelser mener, at de, der skriver under på borgerforslaget til Folketinget om at droppe højspændingsmaster, dermed er tankeløse, men det fik han ikke svar på.