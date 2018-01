I mit job skal man turde gå forrest

- I ungdomsårene fattede jeg slet ikke, at professionel fodboldspiller var noget, man kunne blive. Dengang var der ingen rollemodeller og ingen mediedækning af kvindefodbold. Det var først, da jeg som 17-årig blev optaget på ungdomslandsholdet og fik professionel rådgivning om kost, livsstil og træning, at jeg tænkte, waaau, det her er en vej, der kan berige mig med en stribe oplevelser.

Hun ser det ikke som en belastning, at hun er født med et helt ekstremt vindergén og et lige så ekstremt jeg vil blive bedre-gén.

- Da teenageveninderne fik flere interesser og droslede ned for træningen, gjorde jeg det stik modsatte. Jeg måtte stå på skud for mange kommentarer om, at jeg jo skulle have en rigtig uddannelse, men aldrig fra mine forældre, der bakkede 100 procent op om mig og min lyst til at spille fodbold. Jeg har aldrig følt, at jeg er gået glip af noget. Jeg gik gerne i byen, festede uden alkohol, og drengene havde jeg da også et godt øje til, så jeg var ikke nørden, der isolerede mig. Tvært imod var jeg også med, hvor der var fest og farver. Da jeg flyttede nordpå for at spille i én af landets bedste dameklubber, Fortuna-Hjørring, fandt jeg sammen med Henrik, som jeg stadig er kæreste med, fortæller 31-årige Janni Arnth.

Interessen for fodbold udviklede hun sammen med en flok piger fra sin folkeskoleklasse. Piger med samme passion og drive. Dygtige piger, fedt sammenhold bundet sammen af en energisk ild for at vinde - også over drengene.

- Alder er bare et tal. Så længe jeg føler mig stærk, så længe jeg stadig har lysten og ambitionerne om at blive endnu bedre, så bliver jeg ved for fuld udblæsning. Hvis jeg tænkte på, at der var en udløbsdato, så ville jeg begynde at afvikle mig selv i stedet for at blive ved med at udvikle. Jeg er realist og ved, at der på et tidspunkt venter et andet liv. Og jeg har fået flere henvendelser med jobtilbud og muligheder indenfor den sportslige verden. Måske vil jeg være selvstændig? Direktør for en fodboldklub? Træner? Jeg vil helt sikkert gerne blive indenfor kvindefodbold og give noget tilbage af de mange oplevelser og glæder, som jeg selv har haft, siger Janni, og tilføjer, at selvfølgelig taler hun og Henrik om børn, men de er bare ikke en del af planen lige nu.

- Her bliver man anerkendt for den indsats, man yder. Professionel kvindefodbold i Sverige er meget mere kendt og udbredt end i Danmark, og der er stadig lang til ligestilling. Jeg kan leve af at spille fodbold, men tjener ikke nok til at kunne spare op, selvom jeg ikke lever et luksuriøst liv. Hvis jeg havde været en mand, ville jeg have tjent mindst det tidobbelte. Og det gør hele forskellen, for hos os kvinder er det lysten, der får os til at spille fodbold - ikke penge og berømmelse, understreger Janni Arnth, der glæder sig over sin succes i Linköping, hvor hun netop er blevet kåret til regionens bedste idrætskvinde.

- For første gang nogen sinde er jeg et sted, Linköping FC i Sverige, hvor både klubben, spillere og trænere har samme ambitiøse mindset som mig. I mange år har jeg været vant til, at min målsætning og dedikation lå langt over den, der blev forventet. Nu er der et match, og det nyder jeg. Jeg er i mit livs bedste form og har ikke kun opbygget en indre menneskelig balance, men også en spillemæssig rutine, som jeg kan give videre til de unge spillere på holdet, siger Janni Arnth.

Rollemodel

Hun er rollemodel for rigtig mange unge fodboldpiger i både Danmark og Sverige, og det ansvar tager hun også meget gerne på sig.

- Det unikke ved min situation er, at jeg selv har været så fokuseret på det, jeg rigtig gerne ville, nemlig at spille fodbold. Jeg kunne godt have ønsket mig en rollemodel, en mentor, der viste mig vejen og bekræftede mig i, at det var ok at sætte alt andet til side for at gå efter drømmen. Det gælder ikke kun for fodbold, men også i så mange andre sammenhænge her i livet, understreger den dygtige vestjyske fodboldspiller, der kan se tilbage på 2017 som et helt særligt år.

Et år, hvor hun som viceanfører for det danske kvindelandshold var med til at vinde EM sølv i Holland, et år, hvor hun som anfører for Linköping FC for andet år i træk vandt det svenske mesterskab, og et år, hvor hun for nylig blev selv kåret som regionens bedste idrætskvinde.

- Det er fedt at opleve, at det, jeg har arbejdet for i så mange år, også giver målbare resultater. Men det vil altid være processen, altså vejen til målet, der er det vigtigste for mig. Jeg er glad for livet og giver mig hen i det, jeg laver. Jeg vil være med lige så lang tid, jeg overhovedet kan, siger Janni Arnth.

Hun har allerede fokus på holdets næste store opgave - Champions League. Til marts spiller Linköping FC kvartfinale mod Manchester City, og den danske anfører er mere end klar til at gå forrest.