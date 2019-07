Varde: Mange benytter området ved Nysø i Søndre Plantage til en kølig badetur i søen og afslapning på den tilstødende strand. For at kunne tilbyde de mange gæster mulighed for at parkere tæt ved søen er p-pladsen siden sidste sommer blevet mere end fordoblet, så der nu kan parkere 80 biler.

Til trods for udvidelsen af parkeringsområdet kan der på varme sommerdage være så meget rift om p-pladserne nærmest søen, at man kan opleve, at der ikke er flere ledige.

Varde Kommune har fået flere henvendelser om, at der sker uhensigtsmæssig parkering ved Nysø. Parkeringer, som besværliggør eller i værste fald forhindrer, udrykningskøretøjers mulighed for at komme til området. På den baggrund er kommunens parkeringskontrol nu blevet bedt om at foretage periodevis kontrol ved Nysø, skriver Varde Kommune i en pressemeddelelse.