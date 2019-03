I gamle dage blev man også skilt: Varde Bibliotek inviterer til foredrag om slægtsforskning

Varde: I gamle dage var der flere skilsmisser, end man skulle tro. Det vil man opdage, hvis man dykker ned i slægtsforskning. Derfor inviterer Danske Slægtsforskere nu til foredrag om slægtsforskning og skilsmisser på Varde Bibliotek. Det skriver biblioteket i en pressemeddelelse.

Foredraget finder sted tirsdag 19. marts kl. 19. Her vil foredragsholder Tom A. Kristensen fortælle om, hvordan man griber slægtsforskningen an, hvis man opdager et brud på stamtræet. Bruddene kan nemlig besværliggøre videre forskning. /EXP