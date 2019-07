I denne butik steg salget markant: Der kommer flere discountbutikker i nuværende Dagli'Brugser

Der er ikke så meget service i Fakta. Men det kan være fremtiden i landsbyer, hvor Coop tidligere har vurderet, at der ikke er befolkningsunderlag for en discountbutik.

Agerbæk: Dagli'Brugsen i Agerbæk blev omdannet til en Fakta-butik i begyndelsen af maj. Det er så slut med service som apoteksudsalg, men der er ingen tvivl om, at Agerbæk ikke bliver den sidste landsby, der får en discountbutik med lavere priser og mindre service i stedet for den mere altomfavnende Dagli'Brugsen.

Og det er faktisk endnu bedre end det. Fordi varesortimentet er anderledes i Fakta end i Dagli'Brugsen, så er der endnu større avancer i Fakta. For der tjenes ikke så meget på apoteksudsalg, og i Fakta er kunderne heller ikke så tilbøjelige til at handle tips og lotto. Fakta tjener bedre på dagligvarer, og det er her, handlen ligger, oplyser Michael Thygesen.

Den økonomiske succes er også til at tage og føle på i Agerbæk. Her er omsætningen steget med 30 - 40 procent, siger Michael Thygesen, som er direktør i foreningen Kvickly Varde, som blandt mange butikker ejer Fakta i Agerbæk.

Kommer der flere?

Han er så endnu ikke parat til at sige, at der kommer flere Fakta-butikker i det område, som Kvickly i Varde dækker. Kvickly Varde driver Dagli'Brugser i Alslev, Sig og Starup-Tofterup, der er Fakta-butikker i Varde, Oksbøl og Agerbæk, der er SuperBrugsen i Esbjerg Storcenter, der er brødudsalg i Varde Centret og Kvickly i Varde under den store Coop-paraply, som foreningen Kvickly Varde er.

Agerbæk er sådan set for lille til, hvad man hidtil har anset for at være et stort nok område til en Fakta-butik. Så det er lidt et eksperiment, om den markante stigning i omsætning holder, og planerne skal revideres for, hvor mange der skal til at danne grundlag for en discountbutik.

- Vi har først det grundlag ved årsskiftet, siger Michael Thygesen om erfaringerne fra Agerbæk.

Men han lægger ikke skjul på, at hvis den nuværende omsætning holder i Fakta i Agerbæk, så er det nok til at sikre tilstedeværelse af Coop i byen fremover.