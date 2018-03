I byerne omkring lukkede butikkerne: Landsbybrugs kæmper og har gode resultater

Selv om det går rigtig godt for Dagli'Brugsen i Årre, så er det en kamp at holde gang i en landsbybutik. Det lykkes blandt andet ved hjælp af kvalitetsvarer.

Årre: Dagli'Brugsen i Årre har det godt - rigtigt godt endda. Mens de fleste butikker inden for detailhandel må notere en tilbagegang, så holder brugsen i Årre omsætningen. Både i året 2017 og i de første måneder af 2018. Her ligger butikken i det, som hedder indeks 100 - altså uændret i forhold til samme periode for et år siden. Det er en præstation i sig selv.

Uddeler Lars Holger Mølholm Andersen pointerer, at på baggrund af de seneste års resultater, så er der slet ingen risiko for, at brugsen lukker.

- Men det er da en kamp. Der skal kæmpes, for at vi kan holde de resultater, siger Lars Holger Mølholm Andersen.

Der er prisfald på udvalgte varer i øjeblikket, og det betyder, at der skal sælges flere varer for at holde den samme omsætning.

Én af grundene til, at det er gået så godt for Dagli'Brugsen, er logisk nok, at Årre har vækst. Her er nybyggeri og tilflytning.

- Vi har meget opbakning i området, siger Lars Holger Mølholm Larsen, som er 39 år og har været uddeler siden 2008. Han var altså blot 29 år, da han begyndte i jobbet.