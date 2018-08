I år fylder blokkene i Isbjergparken 50 år

Isbjerg Parken

Læserne bliver måske rundtossede over den vekslende brug af Isbjergparken og Isbjerg Parken. Men det er et forsøg på at beskrive historien korrekt. For frem til den sidste, store renovering og helhedsplanen i 2007 hed AAB's del af blokkene, som har gavle i røde mursten, Isbjergparken. Mens Domeas del, med gavle i hvide plader, hed Vestparken. I forbindelse med helhedsplanen skiftede AAB skrivemåde til Isbjerg Parken, nu i to ord.Overordnet hedder AAB's og Domeas blokke samt Lerpøtparken - de tre ben i helhedsplanen fra 2007 - Boulevardbebyggelserne.



Isbjergparken og Vestparken er bygget i to etaper. Først blev der bygget 263 lejemål, nogenlunde jævnt fordelt mellem Domea og AAB. Siden kom Hjortestien til, og i dag er antallet af lejligheder næsten fordoblet, stadig nogenlunde ligeligt fordelt.



Den store renovering, helhedsplanen og det boligsociale arbejde i blokkene skulle blandt andet råde bod på flere år med tomme lejligheder. Tomme lejligheder påvirker afdelingernes økonomi voldsomt og skal i sidste ende betales af de andre lejere i samme bebyggelse.



I dag er der ingen tomme lejligheder i AAB's Isbjerg Parken. Tværtimod står der pt 87 på venteliste. På grund af ferie har det ikke været muligt at få tilsvarende tal fra Domea.