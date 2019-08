Flere tomme vægge

Ud over problemer med nye kræfter er kurateringen også et problem. For at sige det direkte, så er de velmenende smagsdommertribunaler somme tider ved at kuratere et udstillingspotentiale ihjel. En af de tilbageværende statsanerkendte kuraterede udstillinger er den traditionsrige Kunstnernes Sommerudstilling, der netop er lukket efter et par måneder i Janus i Tistrup. Her var i år flere helt tomme vægge. Kuratorerne havde simpelthen valgt rigtig meget fra. Det tiloversblevne koncentrat var imidlertid ikke ligefrem overbevisende, og slet ikke medrivende. Nogle sale var så spændende som en tom mørkelagt parkeringskælder.

På Vestjyllandsudstillingen får deltagerne en hel eller halv væg i husets udmærkede udstillingssale. Der er plads til at fortælle, hvad de kan, og de får mentalt space til at tale ud.