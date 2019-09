I Venstres stærke bagland: Der er medlemmer, som har meldt sig ud på grund af Lars Løkke

I Starup-Tofterup stemmer næsten halvdelen af befolkningen på Venstre. Men Lars Løkke Rasmussen skræmte nogle partimedlemmer væk. Til gengæld har den aktuelle krise ikke kostet medlemmer i Venstre i Varde.

Starup-Tofterup/Varde: Varde Kommune er Venstre-højborg, så selvfølgelig rager det befolkningen, at partiet er i en akut ledelseskrise. Mere end en tredjedel stemte Venstre ved det seneste folketingsvalg. En af de absolutte Venstre-højborge i kommunen er afstemningsstedet i Starup-Tofterup, hvor 46 procent stemte på Venstre ved det seneste Folketingsvalg den 5. juni. Keld Jacobsen repræsenterer partiforeningen i Starup-Tofterup. Formand Mogens Svarrer er for nylig død, og der er endnu ikke valgt en ny. - Jeg ved, at der er medlemmer her i Starup-Tofterup, der er gået på grund af Lars Løkke Rasmussen. Det er muligt, at der kommer indmeldelser fra disse, nu han er væk, siger han. - Det var Løkkes dømmekraft, når det kom til bilag, der har kostet medlemmer her.

Venstres stærke bagland ved Varde I Varde Kommune stemte 35,1 procent Venstre ved det seneste Folketingsvalg.

På landsplan fik partiet 23,4 procent af stemmerne.

I Fåborg ved Årre fik partiet 46,7 procent.

I Starup-Tofterup fik partiet 46 procent af stemmerne.

Han var visionær - Selv synes jeg, at Løkke var en meget visionær politiker. Som eksempel sikrede han en langt bedre kræftbehandling i Danmark. Han sagde til sygehusene, at pengene fulgte patienterne til nabosygehuset eller til udlandet, hvis ikke det lokale sygehus kunne gøre noget. Så kom der gang i sagerne. Han har desuden sikret en meget stærk dansk økonomi. - Jeg er skuffet over den behandling, han fik, siger Keld Jacobsen om, at Lars Løkke blev gået, inden han nåede at fremlægge sine visioner om, hvad Venstre skal gøre for at udfordre den nuværende regering.

Vi har ikke mistet medlemmer lige nu Formanden for de 900 Venstre-medlemmer i Varde Kommune, Lotte Højmark Tang, er berørt over turbulensen i partiet, som foreløbig kulminerede i weekenden, da Kristian Jensen og Lars Løkke Rasmussen trak sig som næstformand og formand. Hun var selv med på nærmeste hold ved et hovedbestyrelsesmøde i weekenden. - Jeg havde forberedt et indlæg, og jeg havde frihed til at træffe en eventuel beslutning selv, siger Lotte Højmark Tang, formand for Venstre i Varde. Det blev aldrig aktuelt at oplæse indlægget, for virkeligheden overhalede, da formandskabet selv gik. Lotte Højmark Tang har ikke kendskab til, at medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer i Varde Kommune skulle have forladt partiet i den aktuelle situation uden ledelse.

Fælles fodslag Nu skal Venstre i Varde finde en vej videre - og der gøres en indsats for igen at få fælles fodslag. - Vi holder et medlemsmøde mandag. Vi vil først og fremmest diskutere vores forventninger til, hvilket indhold, vi forventer, en ny ledelse vil stå for. Vi ved endnu ikke, om der er nogle personer at diskutere om en uge. - Men vi vil have en demokratisk proces, siger Lotte Højmark Tang. Medlemmerne i Varde skal have indflydelse, også hvis der bliver kampvalg om, hvem der skal lede Venstre efter Jensen og Løkke.