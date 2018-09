I Ølgod vil de have flere trænere og medlemmer til klubberne

Ølgod Skole og Ølgod IF har i samarbejdet med DBU afholdt arrangementet Hovedet, kroppen, klubben. Formålet har været at få de unge op af sofaen.

- Vi håber med det her arrangement, at vi både kan tiltrække flere trænere og flere medlemmer til klubberne. Vi har hård konkurrence i e-sporten, og vi vil jo gerne have børn og unge til at røre sig lidt mere, forklarer Helle Gjøl Christensen.

Hele dagen var det nemlig de unge fra 8. klasse, som skulle være instruktører og guide de små rundt til forskellige poster. Formålet var at vække interessen for en aktiv sportsgren fremfor at sidde foran computeren.

- De små ser helt vildt op til dem fra 8. klasse, og det giver et selvtillidsboost til de unge, når de kan se, hvor meget glæde de kan give de små, fortæller Helle Gjøl Christensen, som sidder i fodboldudvalget ved Ølgod IF og er en af arrangørende bag.

Færre medlemmer

I Ølgod IF har de oplevet et fald i medlemmer på cirka tre procent over de seneste år. For at stoppe udviklingen mener Helle Gjøl Christensen, at lignende arrangementer var noget, alle klubber burde gøre.

- De unge får virkelig øjnene op for, hvor fedt det er at være træner. Både det ansvar der følger med, men også alt den bekræftelse, der kommer fra børnene.

Feedbacken fra lærerne og eleverne har været udelukkende positiv, og arrangementet er ifølge Helle Gjøl Christensen et vigtigt initiativ for at tiltrække både trænere og medlemmer.

- Det er vigtigt, at der er et stærkt samarbejde mellem klub og skole, da det er fra skolen, vi skal finde vores medlemmer. Så det her er da helt sikkert et arrangement, vi vil gentage.