I Næsbjerg er fodbold en pigesport

- I Næsbjerg går vi meget op i, at det er lige for drenge og piger at spille fodbold. Hvis vi spørger om nye ressourcer, bliver det undersøgt med det samme, og det er uanset, om det er til drengene eller pigerne. Gennem årene er der kommer flere og flere piger til, men det er først i løbet af de sidste par år, at der er blevet flest. Sidste år blev U15 pigerne det bedste pigehold i Jylland, og i år er U17 drengene klar til Jysk Mesterskab. Jeg er glad for, at det er blevet mere udbredt at spille pigefodbold, og at vi har så godt et sammenhold i Næsbjerg-Rousthøje Ungdoms- og Idrætsforening, for det er det, vi kæmper for, siger storesøster Helle.

Helle Schultz Hansen og Rikke Schultz startede begge til boldspil, fordi det har stor betydning for deres familie, og fordi de rigtig godt kan lide at spille.Familien Schultz er en stor fodboldfamilie. Både Helle Schultz og Rikke Schultz har spillet på DBU, og Jeppe Schultz spiller i EfB. Resten af familien spiller i NRUI. Hele familien støtter godt op om hinanden. De er med ude til hinandens kampe og hepper med osv. Helle Schultz fortæller bl.a., at hendes idoler er hende forældre, fordi de altid har kørt hende til kampe osv., men også fordi de er så stor en del af NRUI.

En uretfærdig forskel på landsholdene

Både Rikke og Helle er enige om, at pigefodbolden har udviklet sig godt de seneste par år. De synes dog, at der mangler bedre forhold for kvindelandsholdet, så det bliver mere attraktivt for de unge fodboldpiger at have ambitioner om at komme på landsholdet.

- Vi synes, det er uretfærdigt, at kvinderne selv skal betale nogle af deres rejser, når de skal spille kampe, men at mændene ikke skal. I vores familie er der ikke rigtig forskel. For os er fodbold bare fodbold, lige meget hvilket køn man er, fortæller pigerne.

Pigerne har begge gået til fodbold, siden de var tre-fire år. I dag spiller de for NRUI, men de har spillet for andre klubber.

- Jeg har spillet fodbold så lang tid, som jeg kan huske, fortæller Rikke.