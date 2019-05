I Ansager fejrede de musikken, fællesskabet og frivilligheden

På den anden side af porten - i Mariehaven har godt 140 frivillige hjælpere været aktive det meste af weekenden. Fredag og lørdag var der både reception, fest og underholdning for byens borgere, gæster og hjælpere. Nu er det dagen for den store 10 års jubilæumskoncert med navne som Stig Rossen, Keld og Hilda, Kirsten Siggaard, Bjørn Tidmand, Jakob Haugaard, Anne Dorte Michelsen og mange flere.

Her er ingen sure, alle hjælper hinanden. Der er fællesskab, glæde og smil. Vi er her jo frivilligt.

24. maj 1999 åbnede Rie og Helge Engelbrecht Musik Galleriet i Ansager.I 2003 købte parret naboejendommen med tanke om at skabe en have med koncerter, folkeliv og fællesskab.Det blev til Mariehaven, der åbnede den 24. maj 2009.Der er sommersang i Mariehaven den 10. juni, 30. juni og 11. august. Torsdag den 20. juni er der Lille Marie festival og fra den 29. august til 2. september er der Mariefestival.Yderligere information på www.musikgalleriet.dk

Da Helges mor, Grethe Engelbrech, levede fik Inger Gaarde løn for at hjælpe hende med hus og have. Det job har hun stadig selvom Grethe døde i 2009. Men Inger er også én af de 140 frivillige, der hjælper til ved koncerterne. Foto: Malene Wonsbek

- Da Helges mor, Grethe, i 1995 flyttede til Ansager fik jeg løn for at hjælpe hende med at holde hus og have. Da Grethe i 2009 døde, fortsatte jeg med at holde huset, og det får jeg stadig løn for. Men ved siden af er jeg én af de mange frivillige, der hjælper til, når der er koncerter og arrangementer. Det har min mand også gjort, men han er 88 år og kan ikke mere, fortæller 75-årige Inger Gaarde.

Positiv indflydelse

- Jeg har så svært ved at sidde stille. Desuden synes jeg, at Mariehaven og dermed Helge og Rie har så stor og positiv indflydelse på udviklingen af Ansager by, at det vil jeg gerne støtte med min frivillige arbejdskraft. Jeg nyder at være herude, understreger Inger, der både har været hjælper og gæst ved weekendens jubilæumsfester.

Som sædvanlig, når der er koncert, mødte Inger Gaarde ind fra morgenstunden sammen med de andre hjælpere. I dag kan hun desværre ikke blive til afslutningen, et vennepar fra Ølgod fejrer krondiamantbryllup.

- Det er ærgerligt at to så store begivenheder falder på samme dag. Jeg ville ellers gerne have hørt Hallur Joensen, han er én af mine favoritter, indrømmer hun, inden hun lige ordner et par småting på vejen ud. Hun kender en smutvej, for ved den store port og flere hundrede meter ned ad fortovet i Ansager er der kø. Dagens koncert er udsolgt. Cirka 1400 gæster glæder sig til at synge med på kendingsmelodien, hvor sangen får det til at kildre i maven og sjælen får sit brusebad ...