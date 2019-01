I 2018 blev de clean og kærester

Varde: Natasja Katrine Andersen er kun 19 år. Alligevel har hun været crack-misbruger i seks år. Nicki Pedersen er 26, og hans misbrug i ti år bestod af morfin. Nu har begge været clean i tre måneder, og samtidig er de blevet kærester på behandlingsstedet Springbrættet ved Janderup.

- I begyndelsen er det sjovt, men når du har brug for det hver eneste dag, så er der intet sjovt ved det mere, siger Nicki.

Han og Natasja har selv søgt om at komme i behandling. For dem begge for første gang, og når de bliver udskrevet til april er planen at flytte sammen til Sæby, hvor han har arbejde og hus.

- Jeg vil bare noget andet med mit liv, siger Natasja, der hidtil har boet i Odder.

Hendes misbrug var blevet alt for massivt. Det samme var Nickis.

- Jeg kunne ikke styre det længere. Jeg brugte alt for mange penge på det, siger han.

Det er slut nu.