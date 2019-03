Hyldest til familie Schultz fra Næsbjerg for kæmpeindsats for lokal fodbold

Næsbjerg: Familien Schultz fra Næsbjerg, som består af Tina og Jens Christian og deres seks børn, Helle, Jakob, Emil, Jeppe, Peter og Rikke, fik mandag aften tildelt Andelskasseprisen og 5.000 kroner, da Danske Andelskassers Bank holdt aktionærmøde i Helle Hallen.

- Familien har løftet fodboldafdelingen i Næsbjerg utrolig meget. I dagligdagen er de ledere og trænere for mange hold, både piger, kvinder og drenge. Familien kører DBU's fodboldskole i sommerferien og har en finger med i spillet ved fodboldjulestævnet i Helle Hallen med cirka 375 hold.

Sådan lød det om familien Schultz, da de foran 750 mødedeltagere fik overrakt prisen.

Varde Muay Thai, Outrup Power Tumbling og Varde, Giv Det Videre fik desuden alle tre en Sammen Kan Vi Mere-pris på 15.000 kroner.

Udover prisuddelinger var der mad, valg af aktionærråd og foredrag. Danske Andelskassers Bank kunne for nylig præsentere et årsregnskab, der viste et overskud på 122 millioner kroner efter skat.