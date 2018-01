Hybenroser hives op med rode ved Blåvandshuk Fyr

Varde Kommune går nu i gang med at fjerne 2,5 hektar hybenroser ved Blåvandshuk Fyr.

Varde Kommune agerer ikke i blinde, men lægger sig i slipstrømmen af de succesfulde erfaringerne fra klitterne ved Nymindestrømmen og Gammelgab. Her blev hybenroserne som et forsøg forrige år fræset op med rode.

Det er så galt, at mange stier ned til stranden ganske enkelt er spærret af hybenroser. Varde Kommune går i første omgang i gang med at fjerne hybenroser på 2,5 hektar klitter i området ved Blåvandshuk Fyr, der er en af kommunens største attraktioner.

Blåvand: Som en anden Tornerose er Blåvand som landets største kystdestination ved at gro til i hybenroser. Kysset, der skal vække Blåvand og få den ud af sin uønskede kåbe af hybenroser, er en opfræsning af klitterne omkring Blåvandshuk Fyr.

Klitterne ved Blåvandshuk Fyr er et af de værst ramte områder i landet. Varde Kommune ejer godt 22 hektar, mens Søfartsstyrelsen ejer 2,5 hektar. Der er fundet penge til at rense 2,5 hektar klitter for hybenroser. Hybenrosen (Rosa rugosa) er indført som prydplante fra Asien i 1800-tallet til Danmark og blev senere brugt til kystsikring, da den er meget hårdfør og tåler salt. Den er første gang observeret forvildet i den danske natur i 1875. Men den er ude af kontrol. En hybenbusk breder sig en til to meter om året.

Fræses igen

Det er Naturstyrelsens projekt, Naturgenopretning langs vestkysten, som ud over Nymindegab også omfatter klitområder i Husby og Klitmøller. Målet er at finde egnede metoder til at fordrive hybenrosen fra klitterne. Og det EU-støttede projekt til 21,3 millioner kroner ser meget lovende ud.

Det er Lunde Maskincenter, som har udviklet den nye metode, som kan få betydning for kysterne langs hele Europa. For det er ikke kun i Danmark, hvor hybenroser er kommet ud af kontrol. Blåvand er dog et af de værst ramte områder.

Forventningen er, at klitterne ved Blåvandshuk Fyr skal fræses igen enten til efteråret eller næste år. Varde Kommune bruger i første omgang 173.000 kroner til projektet.