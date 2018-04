Hvor taler du flot dansk, Abdel

Ølgod: Torsdag den 5. april kl. 19 inviterer Multietnisk forening for Ølgod og Omegn til foredrag med Abdel Aziz Mahmoud i Kulturhuset. Multietnisk forening lover et indlevende og personligt foredrag med udgangspunkt i Abdels bog, "Hvor taler du flot dansk!". Foredraget handler om Abdels og hans families kamp for at lykkes i Danmark.

Hør historien om en arabisk families rejse fra Libanon til asylcenteret i Holte over Merianvej i Middelfart og til Lærkevej i Ølstykke. Om opvæksten som førstegenerationsflygtninge i et Danmark, der undervejs forandrede sig. Om den førstefødte søn, der blev sine forældres prøvekanin i det nye samfund, og familiens ønske om at blive dansk på den rigtige måde. Grundtvivlen om, hvornår man har gjort nok, og kan man nogensinde det?

Det opkræves entré til foredraget, og eventuelt overskud går til foreningens arbejde. /exp